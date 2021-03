TikTok: “Cuando sos tan colgado que te olvidas de la pandemia” el video que es furor en redes

La red social TikTok no deja de entretener a sus millones de followers de todo el mundo con sus diversos contenidos. En las últimas horas, un video del tiktoker @soyjonito se volvió viral en la popular aplicación china que mantiene entretenidos a jóvenes y adultos durante varias horas del día.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más sencilla. “Cuando sos tan colgado que te olvidas de la pandemia” fue el texto que eligió el tiktoker para acompañar su viral grabación.

En esta oportunidad, el video de TikTok tiene como protagonista a un joven que entra a un comercio y saluda con un beso a una mujer vestida con un burka de color y rápidamente un grupo de jóvenes que observaron la situación gritan al unisonó “Noooo”.

El viral video de TikTok recibió rápidamente más de treinta mil likes por parte de sus seguidores. El mismo ya cuenta con más de 934 mil reproducciones. Sin dudas todo un éxito para el usuario que consiguió estos grandes números en tan solo unas horas.

“jajaja me paso yendo a una clase de idioma árabe, le di un beso al profesor un teólogo árabe, se quedó duro. Alla no se saludan con un beso”, “Qué difícil olvidarse de saludar con un beso” y “yo… cuando llego odio el codito y puño.. no soy de un pandilla ” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el video viral. La mayoría de los usuarios compartieron sus anécdotas con situaciones similares en la actual pandemia que azota al planeta.