Sofía Jujuy deslumbró frente a la cámara con un increíble baile

Sofía Jujuy sorprende cada vez que comparte contenido en sus redes sociales. Sus casi dos millones de seguidores en Instagram quedan fascinados cuando la morocha sube nuevo material. Sin embargo, recientemente muchos salieron a criticarla por el festejo que realizó por su cumpleaños número 30. La modelo y conductora fue señalada con el dedo por no cumplir con los protocolos sanitarios que rigen debido a la pandemia de coronavirus.

Incluso SATASAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos) hizo una fuerte denuncia contra la joven por poner en riesgo la salud de sus compañeros de América TV. Ante esto, Sofía salió a pedir perdón. "Quiero pedir disculpas si ofendí a alguien con lo que hice, con esa celebración o con mi posteo con amigos porque fue sin mala intención", señaló.

También reconoció que la llegada de la tercera década significó un gran cambio. "Admito que cumplir 30 años fue fuerte porque lo estoy viviendo como una etapa de gran evolución mía, quiero seguir alineada con lo que siento, transmitir alegría y energía porque esa es mi esencia. Es un periodo de gran aprendizaje y destaco algo muy importante: hoy me permito equivocarme y siento que esos errores me dejan una gran enseñanza", aseguró.

En las últimas horas, Sofía llamó la atención de todos en la web con un increíble baile frente a la cámara. Al ritmo de L-Gante y Papu Dj la morocha enseñó sus destrezas para el baile e hipnotizó a más de uno de sus fanáticos.

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer. "Me extrañaba que faltaran tus bailes jajaja, amo esas ondas. Aguante esa energía Sofía, es por ahí", "No podés ser tan diosa", "Bonita", "Que divina", "La jujeña más hermosa", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.