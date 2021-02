¿Recuerdas a Nandito de 'María, la del barrio'? Así luce a sus 41 años

María, la del barrio fue una de las telenovelas más exitosa y popular de la década de los 90. Salió por la pantalla chica por primera vez en 1995 y batió récords de audiencia en México y Latinoamérica. Protagonizada por Thalía y Fernando Colunga y con la participación antagónica de Itatí Cantoral cuenta la historia de una joven muy pobre que por un revés inesperado en su vida, su suerte cambia rotundamente.

La tira contó con 185 capítulos y se emitió por el Canal de las Estrellas. La audiencia aún recuerda en la actualidad varias escenas icónicas del melodrama y recientemente, la de "la maldita lisiada" ganó gran popularidad entre las nuevas generaciones por un meme que circula en las redes sociales.

Uno de los personajes más recordados por los televidentes es Fernando "Nandito" De la Vega Hernández. Osvaldo Benavides es quien le dio vida a este joven que era el hijo perdido de María (Thalía) y Luis Fernando (Fernando Colunga). Su escena más popular en la telenovela es en la que es descubierto por Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) cuando besaba a Alicia Montalbán (Yuliana Peniche).

Cuando participó en la tira que está basada en 'Los ricos también lloran' tenía tan sólo 16 años y fue un hito muy importante en su carrera artística. Luego del gran éxito fue parte de múltiples producciones audiovisuales. ‘El premio mayor’, ‘Preciosa’, ‘Piel de otoño’, ‘La que no podía amar’ y ‘A que no me dejas’, son algunas de las telenovelas en las que deslumbró con su actuación. En cine se destacó en 'La primera noche', 'Piedras verdes', 'Un mundo maravilloso', 'La dictadura perfecta' y 'Mentada de Padre' entre muchas más.

Hoy Benavides tiene 41 años y se lo ve muy cambiado a cómo lo recordamos en la tira. En el pasado quedó la imagen del joven delgado con pelo largo. En la actualidad luce un aspecto formal y muy elegante con una cuidada barba y en su cabello luce algunas canas.