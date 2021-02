Rico y sano: haz un fabuloso bizcocho de mango ¡en instantes!

El bizcocho de mango es un delicioso postre en el que resalta el sabor de la fruta tropical que se caracteriza por ser muy jugosa y por tener grandes cantidades de pulpa. Se trata de un postre rico, esponjoso y muy jugoso, de sabor suave. La mejor opción es prepararlo con mangos que estén más maduros, porque así le dará más dulzura al bizcocho.

Por eso, si te sobran mangos en tu casa y no sabes qué hacer con ellos, no dudes en realizar esta deliciosa receta, no te llevará mucho tiempo, ya que su elaboración es muy fácil y una excelente opción.

Ingredientes:

2 mangos

200 gr de harina

1 sobre de levadura en polvo

3 huevos

150 gr de azúcar

200 gr de mantequilla a temperatura ambiente

120 ml de leche

60 gr de azúcar glass

Procedimiento:

Precalentar el horno a 180°. Quita la cáscara de los mangos, la semilla central y saca la pulpa.

Corta en pedacitos la pulpa del mango, reserva uno cortado en trozos y el otro colócalo en un vaso batidor junto con la leche, procesa bien y reseva.

En un bowl poner los huevos y el azúcar, bate con unas varillas eléctricas hasta que aumente su volumen, seguido añade la mantequilla a temperatura ambiente. Bate y mezcla bien.

Mezcla la harina con la levadura y tamiza. Ve añadiendo a la mezcla anterior la harina poco a poco y remueve bien antes de volver a echar más harina.

Agrega la pulpa de mango a la mezcla de este bizcocho húmedo. Remueve bien con movimientos envolventes para que se integre correctamente.

Untar un molde con mantequilla y espolvorea con harina. Añade toda la masa del bizcocho y agrega también los pedacitos que has reservado de mango.

Mete el bizcocho al horno por unos 40 min. Cuando pase este tiempo, antes de sacar el bizcocho, pincha con un palillo en el centro, si sale seco estará listo, si sale húmedo déjalo unos minutos más hasta que esté listo.

Cuando esté listo el bizcocho de mango esponjoso, saca del horno y del molde. Deja enfriar en una rejilla para que no quede muy húmedo por fuera. Una vez frío, espolvorea con azúcar glass toda la superficie.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!