Para usar en la cocina, 3 consejos para cultivar jengibre en casa

El jengibre es un rizoma muy utilizado por la gastronomía por su sabor picante y su aroma cítrico. Pero además, tiene diversas propiedades medicinales que continúan el listado de beneficios que presenta esta planta. Es por esto que muchos eligen cultivarlo en casa. Esto puede ser muy simple, ya que con los consejos adecuados, podrás verlo crecer en el huerto de tu jardín.

Las bondades que presenta el jengibre son numerosas. Se considera que alivia dolores menstruales, alivia los mareos, favorece la expectoración en resfriados y gripe, alivia la migraña y hasta se dice que es un antidepresivo natural. Pero además, se usa en polvo, o en pequeños trozos, en la cocina para suavizar o intensificar sabores. Por esto, es natural querer cultivar este rizoma en el jardín. Para hacerlo, hay unos consejos muy adecuados.

El jengibre es muy usado por sus propiedades medicinales y gastronómicas

Fuente: Shutterstock

Cuando compres el jengibre

Un primer aspecto al que debes atender cuando compres un trozo de jengibre para tener tu planta en el jardín, es elegir correctamente. Cuando lo hagas, asegúrate de que el rizoma no tenga arrugas, no esté blando ni que tenga moho. En cambio, debe permanecer firme. En el caso de que no hayan brotes, no te preocupes, luego podrás ponerlo en un bowl con agua y dejarlo allí durante un día para poder llevarlo a la tierra.

Al llevarlo a la tierra

Una vez que tengas tu trozo de jengibre elegido y con los primeros brotes, deberás llevarlo a la tierra. En este momento, escoge una maceta del jardín que tenga buen tamaño y sea ancha, de manera que la planta pueda expandirse libremente. Un consejo es que también te fijes en el sustrato. Este debe contener humus de lombriz o compost. Una vez listo, coloca el rizoma de forma horizontal en la tierra asegurándote de que los brotes queden fuera de ella.

Puedes cultivar jengibre en casa

Fuente: Shutterstock

Cuando ya esté en la maceta

Los últimos consejos hacen referencia al momento concreto del cultivo. Cuando ya tengas el jengibre creciendo en el huerto de tu jardín, debes regar permanentemente manteniendo la humedad. Sin embargo, el agua debe echarse de modo moderado especialmente las primeras semanas. Además, procura que el sol le de de manera indirecta.