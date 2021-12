Para tener en cuenta, cuáles son los cuidados del acebo, el tradicional árbol de Navidad

La Navidad está muy cerca y durante esta fecha tan especial hay un árbol que es la estrella de esta celebración. Se trata del acebo, un arbusto o pequeño árbol de hojas perennes que puede crecer lo suficiente como para alcanzar al menos los diez metros. Podría decirse que se trata de un sustituto del muérdago, por la similitud de sus frutos. Si haz decidido tenerlo en tu jardín y aprovecharlo durante las fiestas, entonces deberás asegurarte de darle estos cuidados.

Por otra parte, el acebo tiene un porte piramidal, lo que lo convierte en un interesante árbol de Navidad que puedes tener en tu jardín y cuidarlo durante todo el año, para decorarlo de forma alusiva durante el mes de diciembre. SI lo tienes, no olvides que sus bonitos frutos de intenso color rojo que recuerdan al muérdago son tóxicos y no debes ingerirlos.

No olvides que sus frutos son tóxicos

Fuente: Shutterstock

Si tienes un acebo en casa o durante estas fechas estás pensando en adoptar uno para tu jardín, entonces ten en cuenta estos cuidados.

Ubicación

Cuando compres un acebo para el jardín, asegúrate de que esté ubicado en algún lugar donde tenga semisombra. Es decir, donde no esté expuesto al sol durante las horas de mayor brillo, pero que tampoco les falte la iluminación natural.

Riego

Por otra parte, un cuidado importante para el acebo, es el riego. Esta planta de Navidad requiere humedad suficiente para poder crecer. De este modo, deberás regarla abundantemente especialmente durante el verano.

Riega abundantemente en verano

Fuente: Shutterstock

Sustrato

En relación a lo anterior, no pierdas de vista que humedad no es sinónimo de encharcar las plantas. Por el contrario, el sustrato de tu acebo debe garantizar un buen drenaje, para que no se pudran sus raíces.

Abono

Por último, recuerda que si tienes un acebo en tu jardín, debes abonarlo periódicamente igual que lo haces con otras plantas. Específicamente esta planta reclama nitrógeno. Aunque puedes abonarlo con compost casero.