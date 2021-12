El test de personalidad que te dirá en un segundo si eres positivo

Los test de personalidad son todo un fenómeno en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en segundos aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te maravillará con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que dice sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Zorro: tiendes a sobresalir por ser una persona extremadamente positiva. Siempre le encuentras el lado bueno a absolutamente todo. Eres consciente de que muchas veces lo que te ocurre no es lo mejor, pero entiendes que todo es aprendizaje y crecimiento. Odias que te den órdenes o que te indiquen qué decisión debes tomar. Te gusta vivir tus propias experiencias y no estar condicionado por nadie. Para ti, es fundamental que se respete la libertad y la autonomía en absolutamente todas las relaciones humanas.

Fuego: eres una persona que se destaca por poseer un grandioso poder de observación. Tienes una memoria privilegiada y nada se te pasa por alto. No crees en las relaciones amorosas a largo plazo y prefieres tener aventuras cortas pero muy intensas. Te caracterizas por siempre ir al frente y por no ocultar nunca lo que sientes. No toleras la falsedad ni la hipocresía. Para ti, es mil veces mejor una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa.