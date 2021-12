Por qué el protagonista de 'El señor de los cielos' no quiso actuar en una tira de Televisa

El señor de los cielos se estrenó en abril de 2013 por Telemundo y Canal Caracol y al instante captó la atención de los televidentes. Está escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción.

Rafael Amaya fue el encargado de darle vida a este hombre y conquistó varios corazones con su actuación delante de las cámaras. Por su papel, el mexicano fue galardonado en varias ocasiones. Gracias a la gran respuesta del público, la producción lanzó siete temporadas que fueron todo un éxito.

Para sorpresa de muchos, antes de que fuera parte de esta tira, el actor había sido convocado para protagonizar Mar de amor, una aclamada producción mexicana y él rechazó la propuesta. Alberto Gómez, el escritor de la telenovela, fue quien reveló las razones por las cuales Amaya les dijo que no.

"Cuando empecé a escribir Mar de amor la productora me preguntó quien me gustaba como protagonista. Inmediatamente le dije que Mario Cimarro era el indicado para el personaje del capitán Víctor Manuel Galíndez", señaló el dramaturgo.

Y agregó: "Por razones que no vienen al caso no fue llamado y en su lugar llamaron a Rafael Amaya. Él contesto que no quería hacer TV pues su meta era triunfar en Hollywood".

Mar de amor, la exitosa producción de Televisa que Rafael Amaya rechazó protagonizar

La producción de Televisa se estrenó en 2009 y finalmente contó con las actuaciones estelares de Zuria Vega y Mario Cimarro. En los papeles antagónicos estuvieron Ninel Conde, Mariana Seoane, Manuel Landeta y Amairani. Cuenta la historia de Estrella Marina, una joven que considera que la vida es como el mar: está llena de peligros y maldad. Considera que luchando se puede salir adelante y sus sueños y el amor por sus seres más queridos la mantienen fuerte ante cualquier marejada que quiera hacerla caer.