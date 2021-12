La difícil adicción que José José no pudo superar

Todo el mundo sabía que José José estaba en constante lucha contra sus adicciones. Tuvo varias batallas que superó, pero siempre terminaba recayendo. Algo que a la larga deterioró su salud y sus relaciones.

Tal era la gravedad de su alcoholismo, que en 1993 se internó durante 32 días en un centro de rehabilitación de Estados Unidos. Durante ese periodo, en los medios de comunicación se comenzaba a especular sobre si había muerto o qué era lo que le había sucedido.

Una vez que salió, le otorgó una entrevista a Ricardo Rocha para hablar públicamente de sus adicciones, de sus luchas internas y de todo lo que había tenido que atravesar hasta ese momento.

José José habló sobre sus adicciones

La entrevista comenzó como la de dos amigos platicando en la intimidad, hasta que, en un momento Ricardo Rocha aprovechó lo que estaban hablando para decir:

“Desde algunas terribles noticias que se dieron a conocer, hablando incluso de la muerte de José José, ha habido muchas especulaciones, ha habido muchas preguntas durante estos dos meses y nos negamos a hacer cualquier comentario porque sabíamos de la batalla que se estaba librando. ¿Qué pasó en estos meses?”.

A lo que el cantante contestó a corazón abierto: “Tomé la decisión de internarme en una clínica especializada en la recuperación del alcoholismo. Una de las cosas que ha ocasionado el mal manejo de mis emociones es que yo me convirtiera en un enfermo de alcoholismo”.

“Durante muchos años he padecido esta enfermedad y he luchado diariamente contra ella y no siempre la venzo, no siempre la controlo, no siempre la manejo. Me ha ocasionado dolores muy grandes”.

Si bien en ese momento había recibido el alta, sabía que sería algo con lo que tendría que luchar toda su vida. “Creo que necesitaba atravesar por esta circunstancia para comprender que mi batalla seguirá, mi lucha contra esta enfermedad en esta oportunidad me ganó una batalla, no la guerra”. Fuente: Prensa Libre: Hemeroteca

Las adicciones deterioraron notablemente su salud en los últimos años de vida. Fue una persona que, si bien hizo todo lo posible por estar limpio, siempre volvía a recaer. Fue la tormenta que siempre nubló su vida.

¿Conocías la vida de adicciones de José José?