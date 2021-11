Esta fue la reacción de Sebastián Yatra tras ser acosado por una mujer mayor

Sebastián Yatra, cantante y compositor colombiano de balada, pop latino y reguetón, recientemente fue acosado por una fanática y su reacción se ha viralizado en las redes sociales. El cantante es conocido por sus letras románticas, fusionando el lirismo tradicional con las influencias del reguetón moderno. El artista logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo “Traicionera”, en 2016, tras firmar con “Universal Music Latin Entertainment”.

Recientemente Yatra pasó por una situación en uno de los últimos conciertos que ofreció en Estados Unidos durante su gira conjunta con Ricky Martin y Enrique Iglesias. Todo sucedió en el concierto, cuando Sebastián se acercó a una de las fans para saludarla y permitir que ella grabara un video de los dos con su teléfono móvil mientras seguía cantando.

La fanática en realidad era una a mujer, bastante mayor que el cantante, quien mal interpretó el gesto del artista como una invitación para algo más. Fue allí donde inesperadamente una fan trató de besarlo casi a la fuerza lo que sorprendió a Sebastián Yatra.

La mujer aprovechó el momento en que Yatra estaba ocupado sujetando el micrófono con una mano y abrazándola con el otro brazo. Es así que la fanática utilizó la oportunidad para agarrarle violentamente el rostro y darle un beso en la boca. La situación tomó por desprevenido al artista quien no supo cómo actuar.

Imagen: Wow la revista

No obstante Sebastián Yatra decidió tomarse el momento con humor por lo que posteriormente compartió el momento en su Instagram al decir: “Hace un rato que no me robaban un beso”. Por otra parte la gira de Enrique Iglesias, Ricky Martin y Sebastián Yatra en vivo en concierto, comenzó en Las Vegas, Nevada el 25 de septiembre de 2021 y concluyó recientemente en Anaheim el 20 de noviembre.