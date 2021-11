Catherine Fulop inició el día con un video y derritió Instagram con su hermosura

Este martes comenzó una nueva ronda en la tercera temporada de MasterChef Celebrity y Catherine Fulop se llevó todas las miradas delante de las cámaras de Telefe. El desafío al que debieron enfrentarse los participantes fue en pareja y a la actriz venezolana-argentina le tocó trabajar con Luisa Albinoni.

El plato que les tocó preparar para deleitar al exigente jurado, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, fue lengüitas de cordero a la noisette. Luego de varias dificultades durante la prueba la dupla presentó su preparación a la que llamaron "Corderas parlanchinas".

Catherine Fulop y Luisa Albinoni

Ante la mirada de los chefs, Cathy manifestó: "Herví la lengua y nunca salió la piel. Me estaba quemando. Me pelé mi piel: no salía la piel de la lengua pero sí la piel de mi dedo". Por su parte, Betular señaló sobre el plato: "La lengua no es lengua, las noisettes no son noisettes y las chauchas... de la huerta al plato".

Si bien la preparación no alcanzó para ser las mejores de la velada y las llevó directo al jueves de "última chance", en las redes los fanáticos de Cathy la aplaudieron por sus ocurrencias en el reality. Ella es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram y diariamente sorprende con el material que sube.

Esta mañana, fiel a su estilo, compartió un pequeño video para darle inicio al día y derritió la red con su hermosura. "Buen día", redactó junto a un pequeño corazón blanco en las imágenes en las que se la ve dentro de su auto yendo al programa radial que comparte con Santiago del Moro.