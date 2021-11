Aprende cómo alejar a las hormigas negras de tu casa y el jardín

Durante determinadas épocas del año, las hormigas negras se pueden volver un verdadero problema hogareño. Sus populosas comunidades provocan que comencemos a verlas por todos lados en busca de alimento y resguardo de las condiciones climáticas adversas. Algunas especies pueden provocar daños en el jardín o ingresar a los hogares e invadir nuestros alimentos.

Si bien, la mayoría de las especies de hormigas no representan un gran problema para tus plantas, algunas si lo son y se las conoce como “cortadoras de hojas”. Se trata solo de dos géneros de esta gran familia (Atta y Acromyrmex) y su característica distintiva son una especie de espinas que tienen en la zona superior. Además, a pesar de ser de color rojo, este es bastante intenso por lo que la mayoría de las personas consideran que son negras.

Foto: INTA

Estos insectos no se alimentan de la vegetación, pero necesitan de ella. Es que, trasladan las hojas a los hormigueros para que estas generen un hongo del cual depende de forma exclusiva su dieta.

En los jardines domésticos los daños pueden resultan muy importantes y esto las convierte en visitantes indeseables.

Consejos para alejar las hormigas negras

Los siguientes consejos buscan controlar la población, no eliminarla por completo ya que, en la mayoría de los casos esto no es necesario. También se basan en recetas o trampas naturales que no contienen químicos ni son nocivos contra el medioambiente. Para que tengan una mayor eficiencia es necesario poner en práctica más de una y hacerlo de forma constante.

Foto: Getty

Asociaciones benéficas: existen algunas plantas que son las más buscadas por determinados insectos mientras que otras pueden repelerlos. Las hormigas negras suelen ser ahuyentadas por la menta, ajo y cebolla, ajenjo, lavanda y ruda.

Cebos: la colocación de cebos para que estos sean transportados al hormiguero y terminen con él son bastante frecuentes y eficaces. Los más utilizados son: cáscaras de cítricos, miel o granos de arroz partidos.