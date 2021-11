Con 3 ingredientes: disfruta de café helado hecho paleta

No es novedad que muchas de nuestras bebidas favoritas pueden convertirse en versiones heladas. Desde jugos de fruta hasta aguas saborizadas, todo eso que se puede congelar, se disfruta en forma de paleta. Pero ¿Has intentado probarlo con forma de paleta helada? Si tu respuesta es no, pues no te preocupes. Es una receta muy fácil de hacer. Solo necesitas tres ingredientes. Puedes utilizar el tipo de café que más te guste sin importar si es de filtro o instantáneo.

La manera más práctica de hacerlas es utilizando un molde de silicona con forma de paleta. Pero, si no tienes uno, puedes utilizar vasos de vidrio. Simplemente vierta la preparación en el vaso y para desmoldar, pon el vidrio bajo un chorrito de agua caliente. De esa manera, se aflojara la preparación y podrás desmoldar fácilmente. Ten en cuenta que para esta preparación necesitarás palitos de paleta o algún elemento que tengas en casa. Pon manos a la obra y aprende a preparar paletas de café heladas con nuestra receta.

Paletas de café

Ph: Cookpad

Ingredientes:

Café como para llenar 6 recipientes

Una lata de leche condensada

Granos de café con chocolate, o cualquier elemento para combinar.

Elementos

6 recipientes aptos para congelar

6 palitos para las paletas

Papel film

Paletas de café

Procedimiento:

Prepara el café normalmente. Recuerda que puedes utilizar cualquier tipo de café, desde instantáneo o en saquitos hasta café de filtro.

Luego, vierte el café en los recipientes.

Sumerge un palito dentro de la leche condensada y luego, sumergelo en el café nuevamente. Mezcla bien para que se integre el café con la leche condensada.

Pon un poco de granos de café con chocolate en cada recipiente. Recuerda que puedes utilizar otros ingredientes como frutas o frutos secos.

Tapa los recipientes con papel film, que queden bien tirantes. Luego, incrusta los palitos.

Llévalos al congelador por un mínimo de cuatro horas. ¡Disfruta!

