Jésica Cirio encandila con su bellísima figura desde la playa

Desde hace más de una década, Jésica Cirio no habla con Horacio, su padre. El hombre no logra comprender por qué su hija decidió alejarse de él y asegura que "no le hizo nada tan grave más que salir en los medios". Ahora, en diálogo con Juan Etchegoyen abrió su corazón y contó el drama que vive por no tener contacto con la conductora de Telefe.

"No se si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van casi diez años que dejó de hablarme y no es fácil", señaló y manifestó: "No es una hija a la que la dejás de ver y no la ves más. Yo la veo en todos lados, en una foto en una vidriera, en una revista, en Internet, en la televisión".

Jésica Cirio

Además, habló de la pequeña Chloé, su nieta a la que aún no ha visto personalmente. "Tengo muchas ganas de conocerla, y sinceramente pedir como corresponde un régimen de alguna visita".

Y agregó: "A veces lo pienso y digo pero, ¿si ellos no me quieren ni ver, los voy a obligar a algo por ley? Por ahí cuando crezca un poquito más, ella misma va a preguntar: ‘¿Qué pasó con mi abuelo?’ Y no sé que le van a decir. No soy una mala persona, para nada".

Hasta el momento, la mediática no ha salido a decir nada sobre las recientes declaraciones de su progenitor. Sin embargo, dio señales de vida en Instagram desde la playa y el material no pasó por alto para nadie. Jésica encandiló a más de uno de los internautas con su bella figura.