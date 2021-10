Así están hoy los actores de "Volver al futuro"

"Volver al futuro" es una de las películas más populares de la historia, con una recaudación de $380 millones de dólares, recibió muchas críticas positivas y llegó a ser nominada a premios tales como los Oscar y los Globos de Oro.

Por su gran popularidad tuvo múltiples referencias, apariciones y parodias en programas como Los Simpson; CSI, Crime Scene Investigation; The Big Bang Theory, y más. La película se estrenó en 1985 con la producción de Steven Spielberg y la dirección de Robert Zemeckis.

La historia relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985 (el año en el que vive) hacia 1955, cuando sus padres se conocieron.

El joven cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron. Pero eso alteraría el futuro, es decir su existencia, por lo que acude a la ayuda del Dr. Emmett Brown para asegurar que sus padres se conozcan para que nazca él y sus hermanos. Su éxito hizo que se convierta en una trilogía y luego llegaron "Volver al futuro II" (1989) y "Volver al futuro III" (1990).

La actualidad de los personajes de "Volver al futuro"

Michael Fox

El actor canadiense de 60 años saltó a la fama luego de haber interpretado a Marty McFly en las trilogía "Volver al futuro" y obtuvo premios importantes de la academia por otros trabajos como la serie "Lazos de familia" (1982 a 1989) y "Spin city" (1996-2002), por las que ganó a mejor actor en los premios Emmy.

Desde el año 2000 trabajó principalmente como actor de voz en películas como "Stuart Little" (1999) y "Atlantis: el imperio perdido" (2001) y hizo participaciones en exitosas series como "Scrubs" (2001-2010) y "The good wife" (2009-2016) editó tres libres: "Lucky Man: A Memoir" (2002), "Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist" (2009) y "A Funny Thing Happened on the Way to the Future: Twists and Turns and Lessons Learned" (2010).

En septiembre de 2013, comenzó a protagonizar una serie de televisión “The Michael J Fox Show” hasta que en noviembre del 2020 anunció que se retiraba de la actuación por complicaciones derivadas del párkinson, una enfermedad que transita desde 1990 e hizo pública en 1998.

Christopher Lloyd

Christopher Lloyd nació en Connecticut, Estados Unidos, hace 82 años y su trabajo más exitoso fue como el Dr. Emmet Brown en la trilogía "Volver al futuro", pero también tuvo grandes papeles en "Fester Addams" (1991), "Addams Family Values" (1993) y "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" (1988). También trabajó como actor de voz en "Patoaventuras La Película: El Tesoro de la Lámpara Perdida"(1990) y "Anastasia" (1997).

Hace pocas semanas, en Twitter anunciaron un posible live-action de la serie animada "Rick y Morty" y Christopher Lloyd le daría vida a Rick. Cabe destacar que este dibujito comenzó como una parodia de "Volver al futuro", por lo cual no sorprende que el actor sea la primera opción.

Crispin Hellion Glover

El actor estadounidense encarnó a George McFly en "Volver al futuro", el padre de Marty, y más tarde interpretó a Creepy Thin Man en Los ángeles de Charlie (2000), a Willard Stiles en Willard (2003) y a Ilosovic Stayne, la Sota de Corazones, en Alicia en el país de las maravillas (2010). Glover fue la primera opción para interpretar al Joker en la película "El caballero de la noche" (2008), pero se lo dieron al fallecido Heath Ledger.

A finales de los años 1980, fundó "Volcanic Eruptions" su propia empresa editorial, convertida en los años 1990 también en productora cinematográfica. Actualmente, se encuentra trabajando en una nueva película que filmará en República Checa.

Lea Thompson

La estadounidense de 60 años fue la actriz encargada de darle vida a la madre de Marty, Lorraine McFly, su papel más importante. Su primer trabajo exitoso fue "Por Siempre Joven" (1983), junto a Tom Cruise, luego llegó "Amanecer Rojo" (1984) y "The Wild Life" (1984), pero fue recién en 1985 con "Volver al futuro" que alcanzó la fama mundial.Entre 1995-1999, Thompson hizo la popular sitcom de la NBC "Carolina en la ciudad" y en 2005 protagonizó una serie de telefilms para el canal Hallmark en la que interpreta a Jane Doe, una ex agente secreta convertida en ama de casa que ayuda al gobierno a solucionar misterios. Desde 1989 está casada con el cineasta Howard Deutch y tienen dos hijas, Madeline y Zoey.

¿Cuál de los actores protagonistas de Volver al futuro te gustó más?