Modo primavera: Jesica Cirio demuestra por qué es una de las mujeres más bellas del mundo

Jesica Cirio no tiene la mejor relación con su padre, inclusive hace más de 10 años que no habla con él. Horacio Cirio habló con la prensa y explicó un poco la situación actual con su hija.

“Es el día a día. Cuesta muchísimo, pero no bajo los brazos” indicó el padre de Jesica. “No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija. Yo estoy seguro de que no le hice nada tan grave más que salir en los medios” y “No se si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van casi diez años que dejó de hablarme y no es fácil” agregó el hombre notoriamente sensible al programa “Mitre Live”.

Hace unas horas, Jesica Cirio publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza para promocionar una reconocida marca de ropa. La presentadora de televisión lució un bikini blanco con lunares negros. Además, la mediática complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Nos podemos quedar con este clima todo el año? Y de paso también con esta bikini de @cocotdufour Yo les avisé que eran un fuego!” fue el simple y promocional texto que eligió Cirio de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la mujer de Martín Insaurralde se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 40 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física en su posteo.