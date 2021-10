Sol Pérez encandiló con su preciosa figura en un impactante vestido negro

Si hay una figura del espectáculo argentino que se destaca por sus increíbles looks es Sol Pérez. La panelista de Nosotros a la mañana nunca deja de llamar la atención con las increíbles prendas que luce. Además, la blonda es generosa con sus vestimentas y no tiene problemas en prestárselas a sus compañeras.

Esto quedó evidenciado al aire, pocos días atrás, cuando Sandra Borghi contó que la ex participante de MasterChef Celebrity le había entregado ropa para que se luciera su pequeña en un cumpleaños. "Me prestó 73 vestidos para mi hija que tuvo un 15. La ropa de Sol Pérez le va a mi hija de 14 años", señaló la periodista en vivo.

Y, al ser descubiertas por el conductor del ciclo charlando al aire, sumó: "Le estaba contando que mi suegra le había hecho una costurita entonces le pregunté ¿Qué hago? ¿La suelto? y me dijo ‘no, dejalo así, no pasa nada’, y le avise que el que lo usó lo vamos a lavar". Frente a esto, Pérez añadió: "Es muy correcta Sandra, me dio todo dobladito, listo para guardar. Yo se lo metí todo en una bolsa".

Ahora, una vez más, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, Sol encandiló a los internautas con el outfit que eligió para ir a un casamiento. La mediática posó frente al espejo con un impactante vestido negro con flores doradas y se llevó todos los aplausos.

"Eres bellísima", "Muy guapísima", "Diosa total", "Hermosa", "Qué preciosa" y "Belleza de mujer" son algunos de las decenas de mensajes que se alcanzan a leer en la publicación.