La MLS sorprende al mundo del fútbol y tienta a una estrella mundial para juntarlo con Carlos Vela

Sergio Agüero, goleador histórico del Manchester City, termina su contrato en junio de este año y aún no resolvió si continuará o no en el equipo de Pep Guardiola. Por eso, varios clubes empiezan a seguir de cerca su situación y ahora la MLS que busca tentarlo para ubicarlo en una de las franquicias más importantes: Los Angeles FC.

El podcast oficial de la MLS, 'Extra time', especuló sobre la posible llegada del Kun al equipo donde milita el mexicano Carlos Vela como gran figura del equipo. Dentro de las ambiciones de LAFC en un futuro cercano está el conquistar la MLS Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que la llegada del actual delantero de los Citizens sería ideal para lograrlo.

El argentino, además, está involucrado actualmente en uno de los mayores rumores de Europa. En Barcelona especulan que Agüero es la carta que la directiva blaugrana piensa en usar para poder retener a Lionel Messi, cumpliendo uno de los mayores deseos del capitán culé.

Cabe recordar que el Kun terminará su contrato en junio del 2021, por lo que será libre de escoger el sitio que más le guste. LAFC se podría ahorrar mucho dinero por no tener que realizar una transferencia y tendrán un buen margen para ofrecerle uno de los mejores contratos a Sergio Agüero.

¿Juntos en Barcelona o en la MLS? El Kun y Messi.

La MLS también sueña con tener a Messi, quien en su última entrevista dejó en claro que le llama la atención la liga norteamericana. "Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé", dijo.