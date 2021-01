A orillas del mar Lola Índigo enamoró a todos en mini traje de baño

Lola Índigo, cuyo verdadero nombre es Miriam Doblas Muñoz, es una de las artistas más populares de la canción en español sin lugar a dudas. La pequeña Mimi nació en Madrid un primero de abril de 1992, desde muy joven supo que lo suyo era el arte. Sus primeros pasos los dio de la mano de la danza, convirtiéndose en bailarina y coreógrafa, algo que la destaca de sus coetáneas.



Conoció parcialmente la fama luego de su paso por el reality de canto Operación Triunfo, donde irónicamente fue la primera en ser expulsada. Pese a ese traspié, el programa le dio una oportunidad para demostrar de que era capaz, esto le permitió darse a conocer. Hoy su fama la llevó a poseer mas de 1.3 millones de seguidores en Instagram.



Al año siguiente de su paso por el concurso televisivo de talentos, pudo sacar su primer sencillo que obtuvo doble disco de platino: "Ya no quiero ná". A partir de ese momento su carera se disparó, con la realización de varias participaciones con otras cantantes fue cimentando su popularidad de manera global.

Recientemente sus fans fueron sorprendidos con lo que contó en el programa “La Resistencia” de Movistar +, al cual fue invitada junto con Belén Aguilera para promocionar “La Tirita”, canción que ambas cantan juntas y que acumula más de 4 millones de vistas en YouTube. Con la frescura que la caracteriza en un determinado momento, Lola se paró repentinamente para abandonar el plató exclamando sin ningún prurito “me meo”; ante esto su compañera de canción en lugar de llevar la atención hacia otra temática afirmó que probablemente ella también tuviera que ausentarse brevemente para visitar el baño.

En el medio que utiliza con mas frecuencia para comunicarse con sus fans, Lola Índigo ha compartido una publicación en la que se ha mostrado a orillas del mar en un revelador traje de baño negro. Sus fans respondieron prontamente con elogios como estos: Impresionante❤️, I love you so much, my love ❤️❤️😘😘, Vaya cuerpazo, Queeee guapa 🤯🤯🤯🤯😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥, UNA DIOSA LOLA😘😘😘😘😍😍😍😍🤤🤤🤤🤤🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.