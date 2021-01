Sin ropa interior: Denise Rosenthal realizó una publicación que enamoró a Lola Índigo

La cantante, compositora y actriz chilena Denise Rosenthal, quien inició su carrera artística como actriz y cantante interpretando el papel de Feña en la serie de televisión Amango y posteriormente protagonizó su propio spin off llamado “El Blog de Feña”; es portadora de una belleza inigualable que muchos de sus fans admiran.

Dueña de una gran belleza, suele mostrarse tal y como es en imágenes que suele compartir con sus fans a través de sus cuentas en redes sociales. Tan solo en Instagram posee casi 3.5 millones de seguidores y entre estos se cuentan varias celebridades, tal es el caso de Lola Índigo que no pudo evitar reaccionar ante el magnetismo de Denise.

En una publicación realizada hace algunas horas, la cantante compartió algunas imágenes en las que se mostró bella como siempre y las acompañó con el siguiente mensaje: “💖�� One, twoo, one, two, three, four, five. HAGANME UNA BULLAAAAAA. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. 🎶🎶🎵🎵 #MiNuevoLema #VamosCsm #Covidql”.

En las postales la vemos llevar un vestido colorido de diseño batik que presuma un gran escote que realza la belleza de Denise Rosenthal al máximo; en el cabello eligió un look clásico con una cola de caballo alta que combinada con su maquillaje hace que sea imposible resistirse a su atractivo. Y sino pueden preguntarle a Lola Índigo quien no pudo evitar escribir, “tas bella amiga 💖”.

Muchos otros fans de Denise Rosenthal reaccionaron rápidamente y dejaron sus likes, reacciones y comentarios como los siguientes: 😍😍😍😍, REINA 💖, ✨✨✨✨✨💜, a vaaaaaa, yo quiero recrear este look!!! Que espectacular!! Eres una muñecaaaaaa 💖💖💖💖, Todo el ánimo del mundo princesa 😍❤️,Preciosaaa😍💖, Necesito ese vestidoooooo 💜😍😍.