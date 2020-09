Con una pequeña bikini negra: la foto de Jesica Cirio que derritió a sus fans

La modelo y conductora de televisión de 35 años, Jesica Cirio, reveló en una reciente entrevista virtual algunos detalles íntimos de su relación. La esposa del político Martín Insaurralde no tuvo pelos en la lengua ante las preguntas.

Jesica comparó a Martín con el superhéroe Superman al tener que calificarlo como amante. Además, dijo que todo este contexto ayudó a la pareja a reencontrarse sentimentalmente.

En las últimas horas, Jesica Cirio compartió una osada fotografía en su cuenta personal de Instagram. En la misma se puede ver a la blonda luciendo una remera gris y una bikini negra.

“La clave es convertir lo saludable en un estilo de vida y no en algo a corto plazo 💪🏼 Tener un evento especial o querer “llegar al verano” no tiene sentido si todavía no sabés alimentarte bien” inició con su texto Cirio.

“Mi plan fue variando a lo largo de los años pero siempre fue guiado por un profesional! Así que ya saben por dónde empezar =)” continuó con su promocional posteo la mujer de Martín Insaurralde. La publicación velozmente se llenó de likes y comentarios.