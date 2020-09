Insoportables: estas son las 3 razas de perros más malhumoradas

En este artículo conoceremos algunas de las razas de perros más malhumoradas, guiándonos por lo establecido según la organización American Kennel Club (AKC), especializada en educación y salud de caninos.

Quizás llame la atención el hecho de que las tres razas que nombraremos sean pequeñas, a este respecto la médica veterinaria Valentina Lugo asevera que se trata de un rasgo bastante común “como los perros pequeños son fáciles de manipular, sus dueños los mantienen alzados, los miman, los mal acostumbran y eso provoca cambios hormonales en el sistema neurológico que hace que sean más agresivos con personas externas a la familia”

Chihuahuas: extremadamente temperamentales y poco pacientes, conforman el arquetipo del perro pequeño que ladra ante el más mínimo estímulo. Tienen la confianza de un perro grande y suelen ser autosuficientes y muy tercos. Se mueven rápido y de forma nerviosa lo que les facilita morder más de un dedo.

Pomerania: su aspecto de osos de peluche puede hacernos confiar de más. Este es un caso ambiguo, con el adiestramiento y educación apropiados pueden ser excelentes perros de compañía, son muy guardianes e inteligentes. Pero como advertimos que suele suceder sus dueños tienden a malcriarlos, lo que da como resultado un perro posesivo, autoritario y que puede ser muy agresivo con personas ajenas a su núcleo familiar.

Yorkshire: al igual que el anterior su imagen con su pelo sedoso pueden despertarnos ternura, pero esto no es sinónimo de buen carácter. Si no se lo conduce de forma adecuada puede ser un perro “bipolar”, cariñosos y de buen carácter con quienes conocen –a no ser que estén enojados- ; también son mandones, autoritarios y posesivos. Y sí, adivinaron ladran ante el primer ruido o estímulo.