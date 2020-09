¿Qué fue de la vida de Paty, la enamorada del Chavo del 8?

El Chavo del 8 se emitió por primera vez en 1973 e inmediatamente supo ganarse el cariño de todos los televidentes. Escrita y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños estuvo al aire por casi 50 años. Las travesuras que ocurrieron en la famosa vecindad quedarán, sin dudas, por siempre guardada en los corazones de varias generaciones.

El Chavo, la Chilindrina, Quico, Don Ramón, Doña Florinda son algunos de los personajes que llevaron alegría a millones de hogares y se los recuerda constantemente. Sin embargo, también hubo otros que pasaron por la serie de televisión cómica mexicana que si bien su participación fue breve, su actuación fue memorable.

Tal es el caso de Paty, la enamorada de El Chavo. Ana Lilian De La Macorra fue quien se puso en la piel de este tierno personaje que cautivó a todos los espectadores. Chespirito no encontró quien realizara el papel y se lo ofreció a ella, que trabajaba en la producción de la tira.

"Trabajaba en el programa, trabajaba en la producción. Cuando necesitamos que alguien hiciera el papel de Paty, no encontrábamos quién. Chespirito y Enrique Segoviano me dijeron 'Ana, hazlo tú'. Y yo 'No, yo no soy actriz'. Y bueno, lo hice", reveló en una entrevista De La Macorra.

Apareció en 25 capítulos de la serie y luego de su estrellato decidió alejarse de las cámaras, la producción y dedicarse a otro rubro: la psicología. Hoy tiene 62 años y conserva su hermosa sonrisa con la que conquistó el corazón de más de uno de los televidentes en aquella época.