En top y short, Ivana Nadal cautivó con su rutina de entrenamiento

Feliz lunes bebeeeud83eudd73 Te dejo esta ruti que te prende fuegoud83cudf51ud83dudd25 pongo mis repeticiones y pesos, con mis elementos de @fitnesas ud83dudcaaud83cudffc u00daLTIMO Du00cdA DE FIT SALEEEE TODOOOO 20% MENOOOSud83dude80ud83eudd73 Vos hace lo que puedas y quieras! PERO SIN EXCUSAS Y SIN JUZGARTE! 15 jump squats + 10 subidas por pierna con 8kg + 20 lunges. 12 JS + 10 subidas p/p con 12kg + 20 lunges. 10 JS + 8 subidas p/p con 16kg + 20 lunges. (X2) 15 thrusters + 20 DF con 8kg +15/15 costados banda. 10 TR +15 DF con 12kg + 15/15 banda. 8 TR + 15 DF con 16kg + 15/15 banda. 10 TR + 20 DF con 16kg + 15/15 banda. 12 TR + 20 DF con 12kg + 15/15 banda. 15 TR + 25 DF con 8kg + 15/15 banda. 70 sprawls (menor tiempo posible) 25 abs cortos de frente, piernas 90 grados en el aire. 25 abs cortos de costado derecho y 25 de costado izquierdo. Piernas de costado 90 grados apoyadas en el piso. 3 vueltas. 5 min de plancha (descansar lo menos posibleud83dudd25) brazos estirados, mejor. YOGA ELONGACIu00d3N + RELAXud83dude4fud83cudffcu2728ud83dude80 Siempre @Elena malova_com