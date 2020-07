"No me juzgues", el contundente pedido de Ivana Nadal

View this post on Instagram

Te pido por favor que veas este vu00eddeo hasta el final. Que lo sientas, que te des la oportunidad de estar bien. Que dejes de creer q no podes o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escu00fachame. No me juzgues ni te juzgues. Se empatico. Te va a hacer sentir mejor que como te sentu00eds ahoraud83dudcaaud83cudffcud83eudd0d ES MUCHO Mu00c1S Fu00c1CIL DE LO QUE IMAGINAS Y EL RESULTADO ES INMENSO Y ETERNOu2728ud83eudd29