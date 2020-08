Imágenes escalofriantes: captan a vigilante hablando con un fantasma

View this post on Instagram

Este hecho sucediu00f3 en un centro comercial de Bucaramanga, cuando un vigilante fue captado por las cu00e1maras de seguridad hablando solo. Al ser cuestionado, indicu00f3 que habla con su amigo, un aseador del centro comercial. Lo que el vigilante no sabu00eda era que su amigo acaba de fallecer. u00bfUna despedida?