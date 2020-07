El horóscopo de hoy de todos los signos: martes 14 de julio de 2020

Muchos acontecimientos importantes sucederán para muchos de los signos este martes 14 de julio de 2020, por eso es fundamental estar atento al horóscopo. Venus y Urano son grandes influyentes.

ARIES

En el amor, tendrás que estar atento para que tu relación no se caiga a pedazos. Serás tú quien debe dar el primer paso para la reconciliación. Si no estás en pareja, deberás acercarte y comenzar la conversación. En la salud, debes atener a las señales que da tu cuerpo, cuídalo. Si quieres realizar nuevas prácticas sexuales, hazlo con mucho cuidado para no dañarte. En el trabajo, relucirás en la parte creativa. Procura dedicarte a proyectos que te sean rentables en lo económico y no desperdicies tu energía en lo irrelevante.

TAURO

En el amor, serás más tolerante de lo habitual. Aceptarás actitudes de tu pareja que antes te llevarían a un profundo enojo. Si estás empezando un noviazgo, trata de no parecer tan frío y muestra más interés. En la salud, trata de dormir más cantidad de horas para poder afrontar la semana. Será vital para mejorar tu bienestar integral. En el ámbito laboral, la economía estará más complicada de lo habitual. Probablemente tengas que suspender algún gasto de lujo que estabas teniendo.

GÉMINIS

En el amor, trata de manejar la ansiedad y el estrés. Procura darle más importancia a tu fuerza interior y eso fortalecerá tus relaciones. En la salud, presta más atención a la naturaleza, a las cosas simples de la vida. Eso levantará tu ánimo y tu estado mental. En lo laboral, recibirás elogios y recompensas que no serán solo económicas. Tus superiores te harán saber lo importante que eres en tu sector.

CÁNCER

En cuanto a lo sentimental, no detengas tus impulsos amorosos más íntimos. Dale rienda suelta a la sensualidad y no temas. Si no tienes pareja, baja un poco las expectativas. Eso te ayudará a no fracasar y encontrar alguien a tu medida. En la salud, no descuides el cuidado de tu piel. Las rutinas de limpieza de noche y de día serán claves para hidratarla y lograr que recobre su belleza natural. En el trabajo, haces bien en no contarle a nadie ese proyecto tan ambicioso que te traes en mano. Retrásalo hasta que llegue el momento indicado. El éxito está por llegar.

LEO

En el amor, confía en ti mismo. El amor propio será fundamental para afrontar las vicisitudes que se te presenten. No dejes que nadie te produzca inseguridad hoy. Es válido también para los solteros. En la salud, tu cuerpo y tu rostro reflejarán el bienestar emocional que habrá en ti. Darte un mimo en lo personal será clave para sentirte bien contigo mismo. En lo laboral, sacarás tu parte más generosa. Ayudar a los más desprotegidos o ser parte de una ONG será una excelente idea para el día de hoy.

VIRGO

En lo sentimental, no dejes de prestar atención al amor propio. Cuidarte y respetarte a ti mismo es la clave para amar y respetar al prójimo. En la salud, procura ser disciplinado y constante. Sólo ayudará en tu bienestar. No dejes de evitar enfermedades visitando a un especialista. Siempre es mejor prevenir que curar. En lo laboral, sé cauto al momento de confiar tus mayores ideas. No todos son amigos en el ámbito profesional. Sea como sea, no pierdas de vista tus objetivos.

LIBRA

En el amor te encuentras en un buen momento para hablar temas serios ya que Mercurio se encuentra de tu lado. Es importante el mutuo entendimiento. En cuanto a la salud, no presentas grandes problemas, pero igualmente no dejes de cuidarte. Por último, en el trabajo se acerca un nuevo comienzo, especialmente para los que deseen escalar en su puesto de trabajo. Será vital en esta parte saber escuchar los consejos de los más cercanos.

ESCORPIO

En lo sentimental espera lo mejor en tu relación, la comprensión y el entendimiento son las claves del día. En cuanto que si estás soltero tendrás un intenso cruce de miradas con una persona especial. En la salud, el planeta Marte y la influencia de Urano podrían conllevar a pequeños problemas de tu cuerpo relacionados al estrés y tu sistema nervioso. Por último, en lo laboral tus acciones relacionadas con comunicaciones, comercio y papeles se verán beneficiadas por la presencia de Venus y la luna en Tauro.

SAGITARIO

En el amor no detengas tus deseos más íntimos, tu sexualidad desinhiba juega un rol fundamental. Si te encuentras soltero te surgirá la necesidad de dejar entrar a alguien nuevo en tu vida. En la salud una enfermedad familiar puede aparecer, deberás ampliar tu visión para evitarlo. En el trabajo te encuentras formando una sólida base para tu futuro sigue por este camino.

CAPRICORNIO

En el amor el movimiento de la diosa Venus será vital para que afloraren tus mayores. Salud, es fundamental la posición de la luna en Tauro, pueden aparecer dolores de garganta o tensión cervical. En el trabajo, de a poco tu vida laboral se empieza a enderezar y tus proyectos no se ven tan lejos.

ACUARIO

En el amor, trata de ser muy cauto con las palabras que utilizas. Un trato duro o agresivo puede herir más de lo que piensas a las personas. En la salud, procura organizar tus tiempos y ocuparte de tu físico. Ambas actividades repercutirán en tu bienestar emocional y general. En el trabajo, tu eficiencia puede disminuir. Quizás tus superiores planteen hacer cambios en las condiciones laborales que no te beneficien, y será importante empezar a pensar en tu propio emprendimiento.

PISCIS

En el amor, la pasión y la fogosidad será clave en este día. La noche será un espectáculo de fuegos artificiales en la cama, donde ambos disfrutarán del placer mutuo. En la salud, sentirás la necesidad de ponerte en forma. Aprender un nuevo deporte será fundamental para esta nueva etapa en tu vida. En lo laboral, procura que la ambición por ascender no deje mala imagen en tus compañeros. Trata de ser más abierto y no impongas solo tu modo de ver las cosas. Sé más paciente.