¡Un fuego! El accesorio de Nicole Neumann que fascinó a todos

Nicole Neumann es una de las modelos más hermosas que tenemos en nuestro país, y nuevamente, todos se encuentran hablando de ella. En esta ocasión no es por el escándalo de las máquinas faciales, ni por sus peleas con Fabián Cubero por el régimen de visitas de sus hijas. Ahora, se la critica por no haber cumplido con las medidas establecidas por el Gobierno.

Se la denuncia por haber permitido ingresar a su manicura y a un masajista a su domicilio del country en el que vive. Ella salió a desmentir esto y afirmó que la manicurista ingresó a su casa porque ahora vende alimentos y ella la ayuda encargándole cosas. "No pasa nada. Nadie más obsesivo que yo con el tema. Ojalá, no me hago masajes hace 100 años", declaró a la salida de su programa con respecto a los dichos.

Su ex marido se mostró muy molesto con esta situación, ya que las multas por los autos que ingresaron al barrio privado donde vive Nicole, le llegaron a él.

En las últimas horas la modelo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con un extravagante aro que despertó fascinación en sus seguidores.

"Me encanta ese aro!!! Cómo se llama? Te queda divino!", "Me gusta un montón", "Qué hermosa bombón genia y linda bonita", fueron algunos de los que se expresaron en la publicación.