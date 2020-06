¡Hermosa! El beboteo de Nicole Neumann que enamoró a sus seguidores

View this post on Instagram

Cara de ?.....Y seguimos cuarenteneando dia nro75 !!!!!!ud83dude05 (Igual saben que soy Pro quedarse en casa desde el du00eda 1, cuu00eddate y cuidame) Ame este make up hoy para @nosotroseltrece by @delavegamakeup natural con el toque de delineado azul abajo !!!ud83dudc99ud83cudf0a Mood 1 o 2 ??