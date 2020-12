Julio César Chávez Jr. perdió la paciencia y realizó una preocupante denuncia

Julio César Chávez Jr. reapareció sobre el cuadrilátero luego de su derrota en contra de Mario Cázares, para vencer por KO al ecuatoriano Jeyson Minda, y utilizó las redes sociales para defenderse de las criticas que ha recibido por lo sucedido el pasado viernes 27 de noviembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

"Siguen con el bullying un a mi persona! Quien sea se puede dar cuenta de la diferencia de hace 2 años al día de mi última pelea creo que todos pueden verlo", expresó, y agregó: "Y se me hace una falta de respeto para mis hijos que se murmure cosas solamente por que boxeo de manera independiente y quieren aprovechar las circunstancias".

"No se vale por qué acabo de boxear reducir golpes y aparte que te levanten falsos por conveniencia! No hay quien no se puede dar cuenta no creen?", dijo el ex monarca mundial, quien además señaló que cualquiera de sus actos en redes sociales son criticados, e incluso mostró arrepentimiento por haber vuelto a usar las redes sociales.

"Dicen que me faltó, que si los tacones, que las pendejadas! Tenía razón en seguir o no con el Instagram?", expresó visiblemente enojado en posteo que, horas después, borró. Con la victoria que consiguió ante Jeyson Minda, el "Junior" mejoró su récord como boxeador profesional en 52 peleas ganadas incluyendo 34 nocauts, a cambio de 5 derrotas y un empate.