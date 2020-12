¡OMG! La foto de Kim Kardashian sin ropa interior que detiene al mundo

La exuberante Kim Kardashian lo hizo una vez más y dejo perplejos a todos sus fans con una nueva instantánea compartida en la que hace gala de toda su incomparable belleza.

Kimberly Noel Kardashian West, tal es el nombre completo de Kim, posee una cantidad impresionante de fans alrededor del mundo, esto puede cotejarse tan solo viendo el número de seguidores que tiene en Instagram.

Con más de 195 millones de seguidores en la red social de la camarita la esposa de Kanye West suele causar una verdadera revolución cada vez que comparte algún contenido en dicha plataforma.

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” demuestra día a día a sus 40 años que la edad para ella es irrelevante. Así lo confirman las imágenes compartidas en un posteo que fue acompañada con el siguiente escueto mensaje: thankful 🙏🏼 (agradecida).

Los comentarios, likes y reacciones no tardaron en llegar a la publicación de Kim Kardashian con expresiones tales como: Hermosaaa!!!! 💕💕💕💕, Omg love 😍, Que reina😍😍😍love, MARAVILLOSA!!!🖤🖤.