Se olvidó la ropa interior: la foto de Ana de Armas que se llevó todos los elogios

Ana Celia de Armas Caso, conocida artísticamente como Ana de Armas deslumbra a sus fans y seguidores de redes sociales con uno de los feeds con mayor contenido artístico y estética cuidada.



En las última horas las redes han enloquecido a su alrededor gracias a una foto de hace unos meses que la misma actriz ha compartido y ahora a tomado relevancia inusitada en Instagram.



Con tan solo 32 años la carrera de la comprometida dramaturga no para de crecer, con producciones recientes como "Knives Out" y el suspendido estreno del blockbuster "No time to Die" la vigésimo quinta entrega de la saga de James Bond.

Nacida en Santa Cruz del Norte, Cuba, apenas cumplió la mayoría de edad realizó los trámites para obtener el pasaporte español dado que sus abuelos provenían de aquél país del viejo continente. Una vez en España su carrera fue meteórica participando de la serie "El internado".

En la instantánea compartida por Ana de Armas la podemos ver lucir un vestido de gala negro con un gran escote que realza toda su belleza y delicadeza. I love this dress on you Ana.🔥❤️😍, Perfection, Derroche de belleza; fueron algunos de los elogios que recibió la publicación.