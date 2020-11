Increíble: "Denver" de La Casa de Papel se lanzó como cantante

Jaime Lorente se hizo famoso gracias a su personaje de Denver en La Casa de Papel, serie que se convirtió en un furor inesperado tras su incorporación a Netflix. También interpretó a Nano en “Élite”, y muy pronto lo veremos como el Cid Campeador en Amazon Prime.

Pero ahora, el actor español decidió mostrar otra faceta suya, como cantante, y lanzó su primer tema y videoclip llamado “Corazón”.

"Esta canción es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad, por lo que abrirme en canal de esta manera significa mucho para mí", comentó a EFE.

"Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo he tomado en serio hasta ahora. Yo creo que el confinamiento ha sido el que me ha dado el empujón a llevar más allá la música", explicó.

Y esto no será todo. Jaime Lorente aseguró que está trabajando en su primer EP “en el que vuelque todo lo que llevo dentro”. “Al final he encontrado en la música una forma de comunicarme muy especial y el cuerpo me pedía desarrollarla", reflexionó.