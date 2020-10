Genshin Impact: jugar con amigos en línea es posible. ¡Enterate cómo!

Genshin Impact es el videojuego chino del momento que, sin dudas, está dando mucho de qué hablar. Ambientado en Teyvat, un mundo donde las personas elegidas por los dioses reciben el poder elemental otorgado por Ojo de dios. Los jugadores se embarcan como forasteros y viajan con diferentes personajes con habilidades únicas que se van cruzando en el camino.

Su lanzamiento en el mercado fue a fines de septiembre y hasta el momento, el nuevo juego de miHoYo ha sido descargado más de 20 millones de veces en el mundo. Fue inspirado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y puede adquirirse de forma gratuita para PlayStation 4, PC, Android e iOS.

Si bien la aventura de Nintendo solo se puede jugar en solitario, el videojuego de miHoYo permite una plataforma multijugador online. Por esta razón aquí te enseñaremos cómo activarla. Es muy sencillo el proceso pero te puede llevar algunas horas.

Primero que nada debes alcanzar el Rango de Aventura 16. Por lo que primero te tendrás que aventurar en este mundo de manera solitaria para ir pasando niveles. Una vez que esto suceda aparecerá un código de números que corresponderá a la identidad que deberás pasarles a tus amigos.

Cuando le des pausa al juego te figurará una opción para seleccionar la lista de amigos. Allí podrás ingresar los códigos que te pasen y aceptar las solicitudes que te lleguen. Es muy importante para que esto ocurra que todos lleguen al nivel 16 como mínimo. Además, sólo es posible unirse a los mundos que comparten el mismo rango máximo: si uno tiene rango de mundo uno, no podrá participar con alguien que tenga el dos.

Genshin Impact permite que tres personas se puedan juntar en una misma partida y el encuentro se da en el mundo del anfitrión del videojuego.