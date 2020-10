Tiembla Apple: Samsung Galaxy lanza un espectacular equipo que podría arrebatarle el trono al I Pad

Una tablet que por primera vez pone a Samsung a la par de su rival Apple, qué le falta o qué le sobra a este producto para destronar a su competidor, ¿el software de Android está a la altura de iOS?. Eso intentaremos develar en este artículo.

El diseño de esta Samsung Galaxy Tab S7+ es insuperable, ergonómicamente se siente excelente y la disposición de la relación de pantalla en cuanto a los bordes permite manipularla sin tocar accidentalmente la pantalla donde no queremos. Hecha totalmente en aluminio cepillado, llama la atención lo fina que es; al momento de tenerla en la mano la sensación es de plenitud, se nota al instante que es un producto de gama alta, Samsung se ha superado.

Con el procesador Qualcomm Snapdragon 865+ (el procesador actual más potente del mercado), barrerá con lo que quieras cargarle; sólo basta con verla correr videojuegos. Al tremendo motor de esta máquina se le suman 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.0. La capacidad es brutal y nos animamos a decirlo, no hay juego ni programa que pueda con ella, su fluidez es la mayor que hemos visto en cualquier tablet (no solo Samsung) hasta hoy. Un detalle no menor y muy útil es el lápiz S-pen, realmente en este artefacto resulta útil y práctico, totalmente justificado –no como en aquellos celulares Galaxy Note-, si tu trabajo incluye algo de diseño te hará muy feliz.

Y si bien hemos llenado de elogios a esta maravilla, nada es perfecto en este mundo aunque a esta Samsung Galaxy Tab S7+ se acerca bastante. Y sí, el mayor problema de este producto se llama sencillamente Android. El precio de esta herramienta es caro, por lo que se justifica la compra si lo utilizas para trabajar, y ahí radica el problema del sistema operativo. Android nunca supo o se interesó en ofrecer ajustes orientados a la productividad laboral y entonces si tenemos que optar entre esta y un I Pad, conociendo que Apple tiene todos los programas necesarios para el trabajo y por el mismo precio; la decisión se hace sencilla. Felicitaciones a Samsung, este es el camino, quizás la próxima generación se la perfecta.