Increíble anticipo: Rápido y Furioso 9 responderá todas las preguntas de los fans

La franquicia de “The Fast and the Furious” inició en el 2001 protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker como una película que transcurría en el mundillo de las carreras ilegales, mientras los personajes se veían envueltos en problemas con la ley; una especie de Point Break, pero en lugar de surfers habían tipos musculosos y las tablas de surf se reemplazaban por autos modificados.

El impacto de la película original fue instantáneo, cambió la cultura popular para siempre en torno a los autos; impuso la moda del tunning en las calles y sobre todo cambió la forma de entender a las grandes producciones de Hollywood. Al punto tal que en un momento la lógica de las mismas Fast and Furious dejó de tratarse sobre la amistad entre Brian (Paul Walker) y Dom (Vin Diesel) y viró hacia el género de espías y de asaltos imposibles con un elenco coral que nunca para de crecer.

Hace unos días John Cena, el ex luchador de WWE y ahora actor encargado de representar a Jakob Toretto –hermano de Dominic Toretto­-, quien será el antagonista de esta entrega participó del programa The tonight show with Jimmy Fallon donde realizo estas declaraciones: “Lo que me encanta de "Fast 9" es que la gente verá cómo teje ese legado. No se trata de ‘¿Qué va a hacer Fast ahora para la acción?’ es acción al borde de tu asiento, pero con historia. Si eres fanático de la franquicia, obtienes respuestas a tus preguntas, obtienes nuevas preguntas que puedes desarrollar, es otro punto de apoyo para la narrativa. Eso es lo que amo”.

Pero si hay una gran pregunta sin responder que planteó el tráiler de “Fast 9” es la que dejó la reaparición de Han, quien había muerto y que incluso el personaje de Vin Diesel intentó vengar. Aparentemente muchas de las respuestas las tendremos cuando la anticipada película llegue a los cines.