Viciconte y Cubero lucieron sus torneados cuerpos y explotó la red

Hace más de tres años atrás Mica Viciconte y Fabián Cubero se conocieron en el evento "Un sol para los chicos". Durante varios meses mantuvieron en secreto su romance y fue recién en 2018 cuando blanquearon públicamente su amor.

Días atrás trascendió que estaban esperando su primer hijo. Sin embargo, fueron puros rumores, ya que Mica salió a desmentir las versiones que circulaban. Este sábado, invitada al programa de Andy Kusnetzoff negó rotundamente estar embarazada. "Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso", indicó al aire.

La modelo y el jugador de fútbol al parecer se encuentran en el mejor momento de su relación. Horas atrás compartieron ambos una postal de sus últimas vacaciones en la playa y sus seguidores enloquecieron. "No creo que sea el momento indicado para hacer un viaje así , no se sabe tampoco cuándo va a terminar, pero me quedo con un lindo recuerdo de un viaje con Fabián", escribió ella en su cuenta de Instagram.

Por su parte, él también le dedicó unas palabras en su red social. "Estás cada día mas linda Mica", redactó junto a unos emojis de corazones.