Charlotte Caniggia se levantó la remera frente al espejo y deslumbró

Charlotte Caniggia es una de las jóvenes argentinas que más llama la atención cada vez que comparte nuevo material en su cuenta de Instagram. Allí, sus cerca de dos millones y medio de seguidores enloquecen y la llenan de likes cuando da nuevas señales de vida.

Por dos cosas se la ha caracterizado desde que irrumpió en los medios a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Por un lado, por su "honestidad brutal" ya que la morocha no se calla nada a la hora de decir lo que piensa y la mayoría de las veces lo hace sin ningún tipo de filtro. Por el otro, por su excelente gusto a la hora de vestirse.

Charlotte no para de sorprender con sus llamativos looks y día a día redobla la apuesta con las prendas que luce. En las redes marca tendencia con sus outfits ya que no escatima nada cuando se viste.

En las últimas horas posó frente al espejo con un increíble pijama con un delicioso alimento: la palta. El conjunto compuesto por un short y una remera, sin dudas, dejó a más de uno con la boca abierta.