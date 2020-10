Asombroso: descubre quién te da me gusta en Tinder sin membresía Gold

La aplicación preferida para concretar una cita de los solteros (y no tanto) sin dudas es Tinder, pero muchas de las personas que te dan me gusta tu nunca te enteras a no ser que pagues por ello con el servicio Gold.



Para poder acceder a los me gusta recibidos sin pagar, aclaramos que nos serviremos de un glitch en la versión para PC de la aplicación Tinder; por lo que desde ya te vamos pidiendo que enciendas la computadora antes de intentar conseguir una cita.



Primero debes iniciar sesión en tu cuenta de Tinder. Dirígete al botón de "me gusta" y haz clic derecho, selecciona en la pestaña "inspeccionar elemento". A continuación se te abrirán herramientas de desarrollador.

Dentro de estas opciones posiciónate sobre la pestaña "network" para poder ver los envíos al servidor. Ahí nos aparecerán por debajo muchas opciones que debemos filtrar por JPG, ya que estas son las imágenes que nos interesan. Ahora podrás ver los "me gusta recibidos" para así poder concretar una cita con esa persona.

Aclaramos que esto no lo podrás hacer en la versión para smartphones de la aplicación, solo en su versión para PC debido a que es una falla de programación. Teniendo en cuenta que más del 80% de los usuarios se conecta a través de su teléfono no es de extrañar que Tinder aún no haya descubierto la falla.