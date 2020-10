Recién salida de la ducha, Charlotte Caniggia cautivó a todos

Charlotte Caniggia no para de dar de qué hablar con el contenido que comparte en sus redes sociales. Cada vez que sube nuevo material a su cuenta de Instagram sus fanáticos enloquecen y sus publicaciones se llenan de likes rápidamente.

En estos momentos se encuentra aislada debido a que dio positivo de covid-19. Por esta razón, en el Cantando 2020 debió ser reemplazada por Miguel Ángel Cherutti y su hija Bianca. La dupla el jueves pasado brindó una excelente performance que fascinó al jurado.

"Está bien de ánimo, cuando le dije que era positivo se reía, no me creía. Ahora tiene solo dolor de cuerpo y de cabeza, no le dieron medicación”, reveló su representante Fabián Esperon sobre el estado de salud de la mediática.

Charlotte es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en las redes y ahora, encerrada en su casa, toda su atención está puesta en ellas. En las últimas horas compartió una fotografía recién salida de la ducha que enamoró a más de uno de sus seguidores.