¡Una bomba! Sol Pérez enseñó sus abdominales y reventó la red

No existen dudas de que Sol Pérez es sinónimo de belleza argentina. La "ex chica del clima" no sólo deslumbra con su hermosura en la pantalla chica sino que también lo hace en su cuenta de Instagram donde la siguen cerca de seis millones de personas.

Allí la modelo y conductora de Canal 26 se dedica a compartir divertidos videos, los increíbles looks que elige para salir en la televisión y parte de sus rutinas de entrenamiento. Cada vez que comparte nuevo contenido sus fanáticos enloquecen y la llenan de likes y halagos.

Su salto a la fama fue en 2016 por su trabajo como presentadora del tiempo en el programa Sportia, emitido por TyC Sports. Sin embargo, dos años antes participó en el reality Combate, su paso por el ciclo fue muy corto y pocos recuerdan su desempeño allí.

En las últimas horas llamó la atención de todos los internautas con una instantánea suya entrenando. Pérez lució su trabajado abdomen y dejó a más de uno boquiabierto.