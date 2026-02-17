YouTube se cayó a nivel global: fallas masivas afectaron a miles de usuarios

YouTube , la plataforma de video más popular del mundo, sufrió este martes una interrupción masiva de servicio a nivel global que dejó a miles de usuarios sin poder reproducir contenido, cargar la página o acceder a funciones habituales.

Según datos del sitio Downdetector, especializado en monitorear fallas en servicios digitales, se registraron más de 390.000 reportes de usuarios que experimentaron problemas con YouTube alrededor de las 17:24 PT (hora del Pacífico) durante el episodio.

La caída se manifestó tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles, con mensajes como “Something went wrong” y errores al intentar reproducir videos o navegar por el contenido.

Tras el inicio de los primeros reportes, miles de internautas recurrieron a plataformas como X (antes Twitter) para expresar sus experiencias y compartir capturas de pantalla del error, lo que impulsó el hashtag #YouTubeDOWN a ser tendencia global en cuestión de minutos.

Los problemas también se reflejaron en redes de monitoreo de fallas, con picos abruptos de denuncias desde regiones como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y otras zonas del mundo, lo que confirma que la interrupción fue extensa y no limitada a una sola área geográfica.

Diversos usuarios reportaron que, aunque algunas funciones como listas de reproducción o historial podían cargar parcialmente, la pantalla principal de YouTube y la recomendación de videos no funcionaban correctamente para muchos.

Respuesta de YouTube y estado del servicio

Hasta el momento, la empresa aún no brindó un comunicado oficial explicando la causa técnica del problema, aunque sus equipos han reconocido internamente que investigan el incidente.

En algunos casos, el servicio comenzó a restablecerse gradualmente para ciertos usuarios, mientras que otros continuaban enfrentando dificultades para acceder a contenidos o funciones específicas.

La interrupción de este martes por la noche noche se suma a otros episodios similares en los que plataformas digitales globales han experimentado fallas breves pero masivas, poniendo de relieve la dependencia creciente del público en servicios en línea y la complejidad de su infraestructura.