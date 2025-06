Vladimir Putin pone condiciones para reunirse con Volodímir Zelenski

"He dicho que estoy dispuesto a reunirme con todo el mundo, incluido Zelenski. Esa no es la cuestión. Si el Estado ucraniano confía en alguien para negociar, por el amor de Dios, que sea con Zelenski. Esa no es la cuestión. La cuestión es quién firmará los documentos. Mira, yo no me he inventado nada. En términos de propaganda, puedes decir lo que quieras sobre la legitimidad de las autoridades actuales. Pero para nosotros, a la hora de resolver cuestiones serias, lo importante no es el componente propagandístico, sino el jurídico", ha defendido en declaraciones ante la agencia de noticias rusa TASS.