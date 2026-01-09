Venezuela anuncia el intercambio de misiones diplomáticas con Estados Unidos con vistas a reabrir las embajadas

El Gobierno de Venezuela anunció en un comunicado este viernes que inició "un proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos , con miras al "restablecimiento de las misiones en ambos países".

Caracas informó también de la llegada a Venezuela de una delegación de "funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática".

Venezuela enviará a su vez una delegación diplomática a Estados Unidos, según informó el gobierno ahora presidido por Delcy Rodríguez.

Desde Washington, el Departamento de Estado indicó que está evaluando una posible reapertura gradual de la embajada de Estados Unidos en Caracas, que lleva cerrada desde marzo de 2019.

El comunicado afirma que los contactos diplomáticos entre ambos países buscan "abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del presidente de la República y la Primera Dama", en alusión al ataque del pasado 3 de enero en que fuerzas estadounidenses apresaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ahora encarcelados y en espera de juicio por narcoterrorismo en Estados Unidos.

Leo Ramírez / AFPTV Estados Unidos desalojó su embajada en Caracas en 2019.

Cambios en Caracas

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos parecen haber cambiado significativamente en pocos días.

Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, que "pagará un precio mayor que el de Maduro" si no accede a las pretensiones de Washington.

El miércoles, la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, anunció en un comunicado que "cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo", después de que Trump prometiera que compañías estadounidenses "repararán" la infraestructura petrolera venezolana y empezarán a "hacer plata" allí.

El jueves, Trump dijo que el gobierno de Rodríguez "está haciendo todo lo que sentimos que es necesario" y, ese mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante de presos venezolanos y extranjeros".

La llegada de diplomáticos estadounidenses a Venezuela rompe con años en los que no había habido relaciones diplomáticas fluidas entre ambos países.

Estados Unidos abandonó su embajada en Caracas en 2019. El primer gobierno de Trump reconoció en enero de aquel año al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y Maduro reaccionó anunciando la ruptura de relaciones con Washington y ordenando la salida del país del personal estadounidense.

El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció poco después la retirada de los diplomáticos estadounidenses que quedaban en el país.

La embajada de Venezuela en Washington pasó ese mismo año a quedar bajo control del movimiento opositor de Guaidó y de su "embajador" en Estados Unidos, Carlos Vecchio. No obstante, dejó de prestar la mayoría de servicios consulares.

En 2022, después de que la coalición opositora dejara de apoyar el gobierno interino de Guaidó, la embajada cerró.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC