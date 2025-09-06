Trump ordena cambiar el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. por Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó este viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra .

La medida restablece la denominación que tuvo por úlltima vez en la década de 1940 y, según el texto de la orden al que ha tenido acceso la BBC, el objetivo es "proyectar fuerza y determinación".

El organismo utilizará inicialmente el nuevo nombre como "título secundario", mientras el gobierno solicita la aprobación del Congreso para que el cambio sea permanente.

La Casa Blanca aún no ha revelado cuánto costará el cambio de nombre, pero los medios estadounidenses estiman que el reajuste en cientos de agencias, emblemas, direcciones de correo electrónico y uniformes puede ascender a US$1.000 millones.

El Departamento de Defensa, que administra las fuerzas armadas estadounidenses, es el sucesor del Departamento de Guerra que se creó como agencia a nivel ministerial en 1789 y existió hasta 1947.

"El nombre 'Departamento de Guerra' transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con 'Departamento de Defensa', que solo hace hincapié en las capacidades defensivas", dice el texto de la orden.

"Creo que es un nombre mucho más apropiado, teniendo en cuenta la situación actual del mundo", dijo Trump este viernes en el Despacho Oval, añadiendo que "transmite un mensaje de victoria".

La orden establece que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pasará a denominarse secretario de Guerra. Le instruye para que recomiende e incluya medidas legislativas y ejecutivas para avanzar hacia un cambio de nombre permanente del departamento.

Durante la firma, Hegseth explicó que "este cambio de nombre no es solo un cambio de denominación, es una restauración", y añadió que "las palabras importan".

"Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensa. Máxima letalidad, no tibia legalidad. Efecto violento, no políticamente correcto", afirmó. "Vamos a formar guerreros, no solo defensores".

Reuters La oficina del secretario Pete Hegseth ahora lleva el título de "Secretario de Guerra".

La página web del Pentágono cambió a war.gov, usando la palabra "guerra" en inglés, este viernes por la noche. También ahora se ve el encabezado "Departamento de Guerra de Estados Unidos".

La responsabilidad de crear departamentos ejecutivos recae en el Congreso federal.

En agosto, Trump les dijo a los periodistas que confiaba en que los legisladores apoyaran la idea si fuera necesario.

Pero el senador demócrata Andy Kim dijo que el cambio de nombre es una idea infantil y añadió: "Los estadounidenses quieren evitar las guerras, no promocionarlas".

"Quiero acabar con las guerras"

El Departamento de Guerra fue creado por George Washington, pero se le cambió el nombre tras la Segunda Guerra Mundial.

Trump había planteado en repetidas ocasiones la idea del cambio de nombre, argumentando que Estados Unidos tiene una "increíble historia de victorias" en ambas guerras mundiales bajo el nombre anterior.

Trump y Hegseth han tratado de reorientar el departamento hacia la "guerra" y el "espíritu guerrero".

Argumentan que el Pentágono se ha centrado demasiado en los programas de diversidad, equidad e inclusión y en la "ideología woke".

El jueves, Trump restó importancia a los dichos de que él podría ser candidato al Premio Nobel de la Paz: "Lo único que puedo hacer es acabar con las guerras", declaró a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

"No busco llamar la atención. Solo quiero salvar vidas".

El cambio de nombre del departamento supone la orden ejecutiva número 200 firmada por el presidente desde que asumió el cargo.

Aunque el plan se esperaba desde hacía tiempo, se concreta justo después de que China presentara una serie de nuevas armas, drones y otro material militar en un desfile multitudinario que muchos interpretaron como un claro mensaje a Estados Unidos y sus aliados.

BBC

FUENTE: BBC