Trump desmintió especulaciones sobre una posible enfermedad: "Nunca me sentí mejor"

El presidente de los Estados Unidos salió al cruce de los rumores agoreros incentivados incluso por su vice.

Donald Trump salió a responder con ironía las versiones que circulaban en redes sociales y algunos medios internacionales sobre un supuesto deterioro en su estado de salud, e incluso sobre su muerte, luego de una foto en la que se ve un moretón en su mano derecha.

“Nunca me he sentido mejor en mi vida”, escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social, en respuesta a una publicación del comentarista político Roga O’Handley que cuestionaba la difusión de los rumores de una posible enfermedad.

image El moretón que desató nuevamente rumores de una posible enfermedad de Donald Trump. X

La versión de Trump La desmentida llegó después de un fin de semana en el que la ausencia de actividades oficiales encendió especulaciones. Trump no había tenido apariciones públicas desde una reunión de gabinete realizada el martes y la Casa Blanca había confirmado que mantendría la agenda libre por varios días.

El tema escaló a nivel internacional. El medio ruso RT publicó que el presidente fue visto este lunes camino al Trump National Golf Club, en Virginia. Vestía ropa deportiva, calzado blanco y una gorra con la inscripción “USA”, según consignó también el New York Post.