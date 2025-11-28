Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sorprendió este viernes al asegurar que concederá un “ indulto total y completo” al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández , quien cumple una condena federal por delitos de narcotráfico y armas.

El anuncio lo hizo a través de su plataforma Truth Social, donde sostuvo que Hernández habría sido tratado “muy injustamente”, según personas de su confianza.

El mensaje vino acompañado de un respaldo explícito al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura , aspirante del Partido Nacional —la misma fuerza política a la que pertenece el exgobernante condenado— para las elecciones hondureñas de este domingo.

Trump aseguró que, si Asfura triunfa, Estados Unidos “dará mucho apoyo” al país. En el mismo posteo deslizó una felicitación anticipada: “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”.

Hernández fue extraditado a territorio estadounidense en abril de 2022 y, dos años después, un tribunal federal lo sentenció a 45 años de prisión, más cinco de supervisión, al declararlo culpable por tres cargos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas. La Fiscalía lo acusó de haber recibido fondos del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, para financiar campañas electorales, a cambio de permitir el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia EE.UU.

Trump, en su publicación, volvió a plantear que Honduras vive un momento delicado y que la “democracia está en juego”. Además, alertó que Nicolás Maduro y sus “narcoterroristas” buscarían ampliar su influencia en la región “como ya ocurrió en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

En medio de su advertencia, Trump enmarcó a Asfura como el candidato que “está luchando contra Maduro”. Y lanzó una advertencia directa: si el aspirante nacionalista no gana, Washington “no dará buen dinero”, porque —según afirmó— un liderazgo equivocado podría conducir a “resultados catastróficos” para el país centroamericano.

La elección que definirá el rumbo

Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar este domingo. El elegido asumirá el 27 de enero de 2026 en reemplazo de la actual presidenta Xiomara Castro. Asfura, figura de la derecha empresarial, enfrentará a Rixi Moncada, la carta del oficialista Partido Libre, y al presentador Salvador Nasralla, líder del Partido Liberal, quien pese a su línea política conservadora no cuenta con el aval de Washington.

El clima electoral llega atravesado por acusaciones cruzadas de fraude entre oficialismo y oposición, entre ellas denuncias por supuesta interferencia de la Fiscalía y reclamos por el rol que podrían jugar las Fuerzas Armadas durante el proceso.

El anuncio del indulto promete recargar aún más la tensión política a horas de una votación clave para el futuro institucional de Honduras.