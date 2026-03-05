Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y la pone al frente del nuevo Escudo de las Américas

Kristi Noem ya no estará al frente de la ofensiva migratoria del gobierno de Estados Unidos.

Así lo anunció el presidente Donald Trump este jueves, al hacer pública su destitución como secretaria de Seguridad Nacional .

"Nos ha servido bien, ha obtenido numerosos y espectaculares resultados", dijo el mandatario al describir su tiempo al frente del departamento.

A partir del 31 de marzo Noem será reemplazada por el senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, agregó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Además, Trump anunció que Noem ocupará a partir de entonces un puesto de reciente creación, el de enviada especial para el Escudo de las Américas, "la nueva iniciativa para la seguridad en el hemisferio occidental" que se presentará oficialmente este sábado en Doral, Florida.

Noem ha estado bajo un intenso escrutinio en los últimos meses, por su manejo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante las operaciones migratorias en diversas ciudades en general, y en particular tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios en Mineápolis (Minesota) en enero.

Y su destitución coincide con un momento en el que el DHS se encuentra sin financiación.

BBC

FUENTE: BBC