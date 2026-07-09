Tras seis días de funeral, Irán entierra a Alí Jameneí en el santuario más sagrado de Irán

Luego de un cortejo fúnebre extendido por seis días y dos países del que participaron millones de personas, el líder supremo de Irán Alí Jameneí será finalmente enterrado este jueves en la ciudad de Mashad, su ciudad natal, en el santuario del Imán Reza considerado como el lugar de culto más venerado del país.

El entierro pondrá fin a una semana de ceremonias que recorrieron cinco ciudades entre Irán e Irak: Teherán, Qom y Mashhad, en territorio iraní, además de Nayaf y Karbala, en Irak.

A lo largo del recorrido, cientos de miles de personas acompañaron el féretro del ayatolá, asesinado el pasado 28 de febrero durante los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel que marcaron el inicio de la guerra entre ambos países e Irán.

Las autoridades iraníes utilizaron el extenso recorrido para exhibir una imagen de unidad nacional en medio de un escenario marcado por la guerra y las dificultades económicas que atraviesa el país.

El recorrido realizado en el funeral de Alí Jameneí por cinco ciudades en Irán e Irak.

Según cifras oficiales de Irak, más de 10 millones de personas participaron únicamente en el paso del cortejo por las ciudades santas de Nayaf y Karbala, antes de que el cuerpo fuera trasladado nuevamente a territorio iraní.

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En Mashhad, las calles volvieron a colmarse de fieles que acompañaron el último tramo del recorrido hasta el mausoleo del Imán Reza, donde Jameneí había expresado su deseo de ser enterrado. Durante la procesión también pudieron verse pancartas con consignas contra el presidente estadounidense Donald Trump, en medio de la creciente tensión con Washington.

Un entierro en medio de una nueva escalada

La ceremonia final coincide con un momento de máxima tensión entre Irán y Estados Unidos. En las últimas horas, ambos países intercambiaron nuevos ataques que dejaron al menos 14 muertos en territorio iraní y pusieron en duda la continuidad del alto el fuego alcanzado semanas atrás.

Desde Teherán aseguraron que las acciones militares estadounidenses dejaron sin efecto puntos centrales del memorando firmado entre ambos gobiernos el 17 de junio, mientras que Donald Trump sostuvo públicamente que el acuerdo ya puede considerarse terminado.

Otro de los aspectos que llamó la atención durante los seis días de homenajes fue la ausencia de Mojtaba Jameneí, hijo y sucesor del líder supremo. El dirigente no volvió a mostrarse en público desde que fue designado para ocupar el máximo cargo político y religioso de la República Islámica el pasado 8 de marzo.

Con el entierro en Mashhad concluye uno de los funerales más multitudinarios de la historia reciente de Irán, desarrollado durante seis días, en dos países y cinco ciudades, en medio de un escenario de guerra que mantiene en vilo a Medio Oriente.