Tragedia en Tailandia: cayó otra grúa a 24 horas del mismo suceso y hay al menos 2 muertos

Una nueva tragedia sacude a Tailandia tras el desplome de una grúa sobre una carretera, que dejó al menos dos personas muertas.

Tailandia volvió a quedar conmocionada por un nuevo accidente fatal luego de que una grúa se desplomara sobre una carretera, provocando la muerte de al menos dos personas. El hecho ocurrió a tan solo 24 horas de otro colapso de características similares, que había dejado un saldo de 32 muertos tras caer sobre un tren, lo que encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en obras de gran porte.

Así ocurrió la reciente tragedia en Tailandia TAILANDIA Según informaron las autoridades locales, la grúa cayó repentinamente mientras se desarrollaban trabajos en la zona, aplastando vehículos que circulaban por la carretera. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas y retirar los escombros, mientras se confirmó al menos dos fallecidos y varios heridos, aunque no se descarta que el número pueda aumentar.

El accidente se produce un día después de una tragedia aún mayor, cuando otra grúa se desplomó sobre una formación ferroviaria en movimiento, causando la muerte de 32 personas. Ambos hechos, ocurridos con pocas horas de diferencia, generaron una fuerte conmoción pública y un intenso debate sobre los controles de seguridad en las obras de infraestructura.

Las autoridades tailandesas iniciaron una investigación para determinar las causas del nuevo colapso y evaluar si existieron fallas técnicas, errores humanos o negligencias en los protocolos de seguridad. Además, se analiza si existe alguna relación entre ambos siniestros.